Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich-Schiefbahn: Autodiebe stehlen schwarzen Land Rover

Willich-Schiefbahn (ots)

In der Nacht zu Donnerstag, zwischen 18.00 und 03.00 Uhr, stahlen Unbekannte einen schwarzen Range Rover Sport auf dem Johannes-Schriefers-Weg in Schiefbahn. Das Auto stand auf der Straße und ist in Düsseldorf zugelassen. Hinweise auf den Verbleib des Fahrzeuges oder auf Tatverdächtige bitte an die Kripo in Kempen unter der Nummer 02162/377-0. /wg (460)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Wolfgang Goertz

Telefon: 02162/377-1192

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell