Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Brand in Mehrparteienhaus

Hambühren (ots)

Gestern Abend wurde der Feuerwehr gegen 22:30 Uhr ein Brand im Immenweg in Hambühren gemeldet. Als Polizei und Feuerwehr vor Ort eintrafen, war das Gebäude stark verqualmt. Ein Sofa in einer Wohnung im 2. OG war in Brand geraten, was von der Feuerwehr bei den Löscharbeiten kurzerhand über den Balkon auf den Rasen geworfen wurde. Durch die Hitzeentwicklung ist eine Fensterscheibe gesprungen, brandbedingter Gebäudeschaden war zunächst nicht festzustellen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden die Anwohner vorübergehend evakuiert. Die Wohnung des Beschuldigten ist vorerst nicht bewohnbar.

Vorbehaltlich der abschließenden Brandursachenermittlungen ist eine natürliche Brandursache auszuschließen. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung. Dem 18-jährigen Bewohner der brandbetroffenen Wohnung wurde eine Blutprobe entnommen, da der Verdacht besteht, dass er unter Alkoholeinfluss stand.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Celle

Anne Hasselmann

Telefon: 05141/277-202

E-Mail: anne.hasselmann@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell