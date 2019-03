Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 120319-0239: Kurze Abwesenheit zu Einbruch genutzt

Reichshof (ots)

Eine etwa halbstündige Abwesenheit haben Einbrecher am Montagabend (11. März) genutzt, um in ein Einfamilienhaus in Brüchermühle einzusteigen. Zwischen 18.55 und 19.30 Uhr hebelten die Täter eine Terrassentüre des an der Sengelbuscher Straße gelegenen Hauses auf und erbeuteten Schmuck. Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat in Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen. Sollten Sie verdächtige Personen oder Fahrzeugen in Ihrem Wohnumfeld bemerken, verständigen Sie bitte umgehend den Polizeinotruf unter der Nummer 110.

