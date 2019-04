Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Einbruch in Baumarkt

Kempen: (ots)

Noch steht nicht fest, was Einbrecher in einem Baumarkt auf der Otto-Schott-Straße erbeutet haben. Die Einbrecher verschafften sich im Laufe der Nacht über den Gartenmarkt nach Aufbrechen mehrerer Außen- und Zwischentüren Zugang in den Baumarkt, wo sie an verschiedenen Stellen nach Beute suchten. Hinweise auf verdächtige Beobachtungen im Laufe der Nacht zu Freitag nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02162/377-0 entgegen./ah (461)

