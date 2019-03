Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen: Feuerwehr rettet verletzten Arbeiter mit der Drehleiter

Freiburg (ots)

Mit der Drehleiter hat die Feuerwehr einen verletzten Arbeiter am Montagmittag in Steinen gerettet. Gegen 14:00 Uhr war der 35-jährige in einem ca. zwei Meter tiefen Schacht zwischen einer Baggerschaufel und einem Rohr eingeklemmt worden. Dabei zog er sich eine schwere Oberschenkelverletzung zu. Nach seiner Erstversorgung durch den Rettungsdienst barg ihn die Feuerwehr aus der Grube. Der Verletzte kam in ein Krankenhaus.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 / 8316 - 201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell