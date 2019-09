POL-REK: 190924-2: Führerschein nach Körperverletzung beschlagnahmt/ Kerpen

Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

Ein 35-Jähriger hat am Montagmorgen (23. September) einen anderen Autofahrer angegriffen und verletzt.

Das spätere Opfer (27) fuhr mit seinem Auto auf der Villenstraße und beabsichtigte nach links auf die Hauptstraße abzubiegen. Zeitgleich bog ein ihm entgegenkommender Wagen nach rechts auf die Hauptstraße ab und fuhr dann vor ihm. Die Fahrzeuge berührten sich bei diesem Abbiegevorgang nicht. Der 27-Jährige fuhr auf den Parkplatz eines Supermarktes an der Hauptstraße und parkte dort seinen Wagen. Der andere Autofahrer (35), der auch auf den Parkplatz gefahren war, holte ihn im Bereich der dortigen Bäckerei ein, nahm eine Gabel aus dem Besteckkasten und bedrohte ihn. Zeugen, die durch Geschrei das Geschehen bemerkten, schritten ein. Der 35-Jährige ließ von dem 27-Jährigen ab und entfernte sich mit seinem Auto. An seiner Wohnanschrift konnten Polizeibeamte den Kerpener antreffen. Er gab an, es sei im Kreuzungsbereich fast zu einem Unfall gekommen. Er wollte den anderen Autofahrer zur Rede stellen. Aufgrund dieses Aggressionsdeliktes im Straßenverkehr beschlagnahmten die Beamten den Führerschein des Mannes. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Zur genauen Sachverhaltsklärung suchen die Ermittler Zeugen, die die Begegnung an der Kreuzung beobachtet haben. Diese melden sich bitte unter Telefon 02233 52-0. (bb)

