POL-BI: Gefährliche Slalomfahrt

SI / Bielefeld / Mitte - Die Polizei Bielefeld sucht einen Pkw-Fahrer, der am Dienstag, den 09.07.2019, bei einem Überholmanöver auf der Detmolder Straße mit einem weiteren Pkw seitlich kollidierte und danach flüchtete.

Gegen 12:30 Uhr befuhr ein 56-jähriger Bielefelder mit seinem Peugeot die Detmolder Straße auf der rechten Fahrbahn in Richtung Innenstadt. Auf Höhe der Sonderburger Straße bemerkte er, wie ein silberner Daimler, der sich zunächst hinter ihm befand, nach links ausscherte und stark beschleunigte. Beim Überholvorgang zwängte sich das silberne Fahrzeug zwischen einem auf der linken Fahrzeugseite fahrenden schwarzen Daimler und dem Peugeot durch. Dabei touchierte er den Peugeot seitlich. Danach setzte er seine Fahrt mit unveränderter Geschwindigkeit in Richtung Innenstadt weiter fort. Am Peugeot entstanden bei dem Unfall Kratzer und Dellen an der linken Fahrzeugtür. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro.

Wer Angaben zum Fahrer des silbernen Daimlers machen kann, möge sich beim Verkehrskommissariat 1 unter der 0521-5450 melden.

