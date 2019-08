Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Weitere Vorfälle rund um die Kirmes

Rhede (ots)

Am Montagabend schlug ein noch unbekannter Täter gegen 23.30 Uhr einem 18-Jährigen aus Rhede aus bisher unbekannten Gründen ins Gesicht. Der Täter gehörte zu einer größeren Personengruppe an (nach Zeugenangaben: jugendlich, augenscheinlich südländischer Herkunft). Tatort war das Kirmesgelände, Kettelerstraße zwischen Schützenzelt und DRK-Gebäude.

Ca. 20 Minuten später wollte der Vater des 18-Jährigen den Täter bzw. die Gruppe zur Rede stellen und wurde daraufhin durch mindestens drei Personen aus der Gruppe angegriffen und zu Boden geschlagen. Selbst als er am Boden lag, traten die Täter weiter auf ihn ein. Augenzeugen sprechen auch hier von jüngeren Männer mit augenscheinlich südländischer Herkunft.

Ein weiterer Zeuge war kurz vor dem zweiten Vorfall auf der Bergstraße auf fünf verdächtige Jugendliche aufmerksam geworden und hatte diese angesprochen. Daraufhin flüchteten diese in Richtung des Tatortes der Körperverletzung. Dieser Zeuge beschreibt die Personen wie folgt: 1. Person südländisches Aussehen, bekleidet mit weißen T-Shirt mit schwarzem Streifen, 2. Person südländisches Aussehen, weiß gekleidet, weißes Base-Cap, 3. Person westeuropäisches Aussehen, dunkle Haare, Jeans, rotes T-Shirt, 4. Person: südländisches Aussehen, dunkle Base-Cap "NY", 5. Person: südländisches Aussehen.

Polizeibeamte überprüften im Rahmen der Fahndung mehrere verdächtige Jugendliche und stellten die Personalien fest. Die Tat konnte den Personen nicht konkret nachgewiesen werden.

Gegen 00:15 Uhr (Dienstag) beleidigte ein 19-jähriger Mann aus Rhede mehrere Polizeibeamte. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Am Montag kam es gegen 15.15 Uhr an der Vogelstange (Waldgelände, Am Sportzentrum) zu einem weiteren Vorfall. Ein noch unbekannter Mann urinierte dort gegen die Vogelstange und ließ sich dabei durch einen weiteren Mann videografieren. Ein 29-Jähriger aus Rhede sprach den "Wildpinkler" an und verwies ihn des Platzes. Daraufhin schlug der zweite Mann (der Videografierer) auf den 29-Jährigen ein. Ein Zeuge schritt ein und riss den unbekannten Täter zu Boden. Diese konnte sich befreien und verletzte einen weiteren Anwesenden (24, Rhede) im Halsbereich. Anschließend entfernten sich die beiden Männer. Der 24-Jährige wurde vom Rettungsdienst vor Ort versorgt.

Täterbeschreibung: 1. (Schläger): ca. 45-50 Jahre alt ca. 185 cm groß, dunkelblonde Haare, braun gebrannt, leichter Bierbauch, blaues T-Shirt; 2: 45-50 J., rotschwarzkariertes Hemd.

Gegen 16.10 Uhr kam es am Montagnachmittag an einem Kinderfahrgeschäft (Markt) zu einer Körperverletzung. Es war zu verbalen Streitigkeiten zwischen einer 26-jährigen Bocholterin und dem Betreiber des Fahrgeschäftes gekommen. Der Betreiber machte von seinem Hausrecht Gebrauch und erteilte der Frau einen Platzverweis. Da diese dem Platzverweis nicht folgte, schob er sie vom Fahrgeschäft. Daraufhin warf die Frau eine PET-Wasserflasche nach ihm und traf ihn im Rückenbereich. Der Mann wurde nicht verletzt und stellte auch keinen Strafantrag.

In der Nacht zum Sonntag lehnte sich ein 23-Jähriger Bocholter gegen 01.00 Uhr auf der Kettelerstraße im Bereich des Kellerabgangs einer Gaststätte gegen ein Absperrgitter aus Metall. Dieses war nicht oder nicht mehr richtig befestigt, sodass der 23-Jährige in den Kellerabgang stürzte und sich dabei leicht verletzte.

Am Sonntagabend schlug ein 16-jähriger Bocholter gegen 23.15 Uhr auf der Kettelerstraße einem gleichaltrigen Bocholter mit der Faust ins Gesicht.

Am Samstag wurde ein auf der Industriestraße abgestelltse KTM-Damenrad im Wert von ca. 500 Euro gestohlen.

Die drei letztgenannten Fälle wurden bei der Polizei am Montag angezeigt und waren somit nicht in der gestern veröffentlichten ersten Bilanz enthalten.

