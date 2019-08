Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Mit "frisiertem" Motorroller unterwegs

Ahaus (ots)

Auf eine Geschwindigkeit von 67 km/h brachte es der Motorroller auf dem Prüfstand - deutlich mehr als das, was ein Führerschein der Klasse AM abdeckt. Einen solchen hatte der junge Fahrer den Polizeibeamten am Montag in Ahaus vorgezeigt, als sie ihn gegen 15 Uhr auf dem Schumacherring kontrollierten. Die Beamten waren zuvor durch seine Fahrweise auf den 17-Jährigen aufmerksam geworden: Der Heeker war mit verhältnismäßig hoher Geschwindigkeit auf dem Schumacherring in Richtung Heeker Straße unterwegs gewesen. Gegenüber den Beamten gestand er ein, seinen Motorroller "frisiert" zu haben. Das Fahrzeug war ursprünglich als Mofa mit einer Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h ausgelegt gewesen. Nicht nur die technischen Veränderungen sorgten für einen Zustand, der Zweifel an der Verkehrssicherheit des Fahrzeugs weckte: Bei der Kontrolle stellte sich überdies hinaus, dass die Vorderbremse nicht funktionierte und das Profil des hinteren Reifens praktisch vollständig abgefahren war. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und stellten den Motoroller sicher.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell