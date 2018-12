POL-CUX: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 01.12.2018

Cuxhaven (ots) - Geestland/ OT Langen - Illegale Müllentsorgung

Am Samstagnachmittag ist der Polizei Geestland ein sogenanntes "Umweltdelikt" auf dem Verbindungsweg "Spadener Weg" von Langen nach Bremerhaven gemeldet worden. Dort hatte jemand augenscheinlich die zerlegten, hölzernen Fensterrahmen eines ganzen Hauses illegal entsorgt. Es handelt sich hierbei unter anderem um Fenster mit auffallend lila und grün gefärbten Fensterrahmen.

Etwa 300 Meter weiter, auf dem gleichen Verbindungsweg, konnte eine weitere sog. "wilde Mülldeponie" ausgemacht werden. Hier wurden u.a. ein Türblatt, ein Badezimmerfenster mit Glasfüllung, OSB-Platten, ein Fensterrahmen ohne Glasfüllung und eine Europalette illegal entsorgt.

Hinweise zu den möglichen Verursachern nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 04743-9280 entgegen.

Nordholz/ Versuchter Einbruch in Restaurant Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter versuchten in der Nacht zu Freitag in ein Restaurant in der Kirchstraße einzubrechen. Mehrere Hebelspuren an einem Fenster deuten auf den Versuch hin. Warum der oder die Täter aufgaben, konnte bislang nicht ermittelt werden. Es entstand Sachschaden in unbekannter Höhe.

Zeugen melden sich bitte unter 0 47 21/57 30 bei der Polizei Cuxhaven.

Weitere Meldungen liegen derzeit nicht vor.

