Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Wohnmobil mutwillig beschädigt

Legden (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von circa 800 Euro haben Unbekannte am Wochenende in Legden an einem Wohnmobil angerichtet. Das Fahrzeug hatte auf dem Parkplatzgelände des Düstermühlenmarktes gestanden. Die Täter haben gegen 02.00 Uhr in der Nacht zum Sonntag vermutlich gegen das abgestellte Wohnmobil getreten. Die Besitzerin des Fahrzeugs hatte zu diesem Zeitpunkt lautes Gegröle gehört und bemerkt, dass das Wohnmobil sich leicht bewegte. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

