Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfall zwischen Lkw und Pkw

Bild-Infos

Download

Worms (ots)

Am Samstag, dem 07.09.2019, gegen 09:30 Uhr befuhr ein Lkw die Gibichstraße in Richtung Vangionenstraße in Worms. In einer dortigen langgezogenen Rechtskurve scherte der Anhänger des Lkw aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn aus und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw. Der 51-jährige Wormser Fahrer des Pkw, der sich alleine im Fahrzeug befand, wurde durch die Wucht des Aufpralls eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Im Anschluss wurde er durch Rettungskräfte medizinisch versorgt und mit unbekannten, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus verbracht. Der aus dem Raum Heidelberg stammende 33-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste die Straße für ca. zwei Stunden gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Worms



Telefon: 06241 852-120

www.polizei.rlp.de/pd.worms



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell