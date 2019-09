Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms-Pfiffligheim/Neuhausen - Zweimal Radfahrer im toten Winkel übersehen

Worms (ots)

Am gestrigen Mittwoch, 04.09.2019, befährt gegen 17:15 Uhr ein 63-jähriger PKW-Fahrer die Alzeyer Straße in Richtung Innenstadt. In Höhe des Schwimmbades möchte er nach rechts auf einen Parkplatz abbiegen. Hierbei missachtet er den Vorrang einer 56-jährigen Radfahrerin, die auf dem Fahrradschutzstreifen rechts an dem PKW vorbeifährt. Die Radlerin kommt zu Sturz und verletzt sich dabei leicht. Sie wird in ein Krankenhaus eingeliefert.

Ein ganz ähnlicher Vorfall ereignet sich ebenfalls am gestrigen Mittwoch, gegen 20:00 Uhr. Hier möchte ein 32-jähriger PKW-Fahrer, der die Gaustraße stadteinwärts befährt, in Höhe der Hausnummer 85 am rechten Fahrbahnrand kurz anhalten. Auch hier nähert sich von hinten am rechten Fahrbahnrand, aus dem toten Winkel kommend, eine Radfahrerin. Auch hier kommt die 52-jährige Radfahrerin zu Sturz und verletzt sich leicht.

Laut ADAC werden Radfahrer oder Fußgänger oft schwer oder tödlich verletzt, weil sie im toten Winkel übersehen wurden.

Ein "Schulterblick" kann solche Unfälle ganz einfach verhindern. Weitere Informationen zum toten Winkel erhalten Sie unter dem nachfolgendem Link auf der Homepage des ADAC: https://www.adac.de/ver kehr/verkehrsvorschriften-verkehrssicherheit/verhalten-strassenverkeh r/toter-winkel/

