Polizeidirektion Hannover

POL-H: Garbsen: Menschliches Handeln als Brandursache ausgeschlossen

Hannover (ots)

In einem Zweifamilienhaus ist am Donnerstag, 02.01.2020, ein Feuer ausgebrochen. Experten des Fachkommissariats für Brandermittlungen haben den Brandort am Saturnring in Garbsen heute (03.01.2020) begutachtet.

Nach derzeitigen Erkenntnissen war das Feuer gegen 15:10 Uhr in dem Wohngebäude ausgebrochen. Menschen wurden nicht verletzt. Brandermittler der Polizei Hannover haben den Brandort begutachtet. Sie kommen zu dem Ergebnis, dass sich die Ursache aufgrund des hohen Zerstörungsgrads nicht eindeutig feststellen lässt. Hinweise auf menschliches Handeln gab es keine, sodass dies als Ursache ausgeschlossen wird.

Den entstandenen Schaden schätzen die Ermittler auf 250.000 Euro. /ahm

