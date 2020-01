Polizeidirektion Hannover

POL-H: Linden-Mitte: Feuerwerkskörper verursacht Brand in Mehrfamilienhaus

Hannover (ots)

Ein Feuerwerkskörper hat in der Silvesternacht 2019/2020 den Brand in einem Mehrfamilienhaus am Ihmeplatz in Hannover verursacht. Zu diesem Ergebnis kommen die Brandermittler der Polizei Hannover, die den Brandort gestern (02.01.2020) begutachtet haben.

Nach derzeitigen Erkenntnissen war das Feuer kurz nach Mitternacht ausgebrochen. Die Ermittler gehen davon aus, dass das Feuer von einem Feuerwerkskörper verursacht wurde, der auf dem Balkon einer Wohnung im siebten Obergeschoss landete. Von dort aus griffen die Flammen auf das leer stehende Appartement über. Die Wohnung ist zur Zeit nicht bewohnbar.

Insgesamt schätzt die Polizei den Schaden auf 50.000 Euro. /ahm, mr

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Hannover

Antje Heilmann

Telefon: 0511 - 109 - 1046

E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-h.polizei-nds.de/startseite/

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell