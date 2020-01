Polizeidirektion Hannover

POL-H: Barsinghausen: Brandursache ermittelt

Hannover (ots)

Experten des Fachkommissariats für Brandermittlungen haben gestern, 02.01.2020, ein Seminar- und Unterkunftsgebäude am Müllerweg in Großgoltern begutachtet, in dem es am Montagmorgen (30.12.2019) gebrannt hat. Sie gehen davon aus, dass die Flammen durch einen technischen Defekt verursacht worden sind.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand war das Feuer gegen 06:00 Uhr ausgebrochen. Rund 60 Menschen hatten sich in Sicherheit bringen können. Nach Abschluss der Löscharbeiten hatten Einsatzkräfte einen Leichnam gefunden. Dessen Identität ist weiterhin nicht geklärt. Eine Obduktion ist in der nächsten Woche geplant.

Die Brandermittler der Polizei Hannover haben gestern, 02.01.2020, den Brandort begutachtet. Früher als erwartet war es ihnen möglich, das Gebäude zu betreten. Sie gehen davon aus, dass die Flammen durch einen technischen Defekt im Bereich der Sauna verursacht wurden. Schätzungsweise entstand ein Sachschaden von mindestens 500.000 Euro. /ahm, mr

