Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Wer kann Hinweise zu Brand in Krähenwinkel geben?

Hannover (ots)

Die Polizei hat Ermittlungen zu einem Feuer aufgenommen, das gegen 03:30 Uhr in der Nacht zum 31.12.2019 in zwei Gebäuden am Birkenweg in Langenhagen ausgebrochen ist. Jetzt suchen die Beamten Zeugen.

Experten des Fachkommissariats für Brandermittlungen haben heute, 02.01.2020, den Brandort begutachtet. Sie kommen zu dem Ergebnis, dass die Brandursache aufgrund des hohen Zerstörungsgrades nicht ermittelbar ist. Insgesamt entstand schätzungsweise ein Schaden von 200.000 Euro. Drei Menschen, die infolge des Feuers zunächst vorsorglich in ein Krankenhaus transportiert wurden, gelten als unverletzt.

Die Polizei hat die Brandermittlungen noch nicht abgeschlossen und bittet Zeugen, die Hinweise auf das Geschehen geben können, sich unter der Telefonnummer 0511 109-5555 beim Kriminaldauerdienst Hannover zu melden. /ahm, mr

