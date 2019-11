Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen: Unfallflucht an der Falkenburg

Bad Essen (ots)

Die Bohmter Polizei ermittelt derzeit in einer Unfallflucht, die sich am Donnerstagabend vergangener Woche in der Straße Falkenburg ereignete. Die Fahrerin eines schwarzen Audi A3 war gegen 18.20 Uhr von Bad Essen kommend in Richtung Bohmte unterwegs, als ihr drei Autos entgegenkamen, von denen ein Fahrzeug den Außenspiegel des Audi touchierte und beschädigte. Alle drei Pkw, darunter auch der Unfallbeteiligte, fuhren weiter. Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 05471-9710 um Hinweise in der Sache.

