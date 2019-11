Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ostercappeln-Venne: Diebstahl eines Ackerschleppers

Ostercappeln (ots)

Unbekannte schlichen sich in der Zeit zwischen Freitag- und Samstagvormittag in das Torfabbaugebiet an der Vördener Straße (Nähe Pfahlreihenweg) und stahlen einen dort abgestellten Ackerschlepper der Marke Fendt-Agco, Modell Favorit 515 C, mit dem Kennzeichen OS-TW 670. Hinweise zu den Tätern oder zum Verbleib des Täters nimmt die Polizei in Bohmte entgegen. Telefon: 05471-9710.

