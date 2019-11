Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Nortrup - Tatverdächtiger nach Raubüberfällen in Haft

Nortrup (ots)

Am frühen Donnerstagabend betrat ein 18-Jähriger den Verbrauchermarkt an der Straße "Am alten Sportplatz". Der junge Mann hielt sich wenige Minuten im Laden auf, bevor er unter Vorhalt eines Messers von einer Kassiererin Bargeld forderte. Die Frau ging nicht auf die Forderungen ein, der Täter verließ den Markt ohne Beute. Keine Viertelstunde später betrat derselbe Täter die Tankstelle an der Hauptstraße und bedrohte wiederum eine Angestellte mit seinem Messer. Der Täter konnte Bargeld erbeuten und verließ die Tankstelle daraufhin in unbekannte Richtung. Er konnte später an seiner Wohnanschrift festgenommen werden und sitzt inzwischen in Untersuchungshaft. Eine unbeteiligte Mitarbeiterin des Verbrauchermarktes kannte den Täter persönlich und hatte ihn bei seinem Aufenthalt im Markt zweifelsfrei erkannt.

