POL-H: Hannover: Zwei Schwer- und 15 Leichtverletzte bei Verkehrsunfällen auf Messeschnellwegen

Hannover (ots)

Mehrere Menschen sind an Neujahr, 01.01.2020, bei einem Verkehrsunfall gegen 01:50 Uhr auf dem Messeschnellweg zwischen Weidetor und Misburg in Fahrtrichtung Norden verletzt worden, zwei davon schwer. Zeitgleich ereignete sich ein Auffahrunfall mit fünf Wagen auf dem Südschnellweg in Fahrtrichtung Westen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen hatte dichter Nebel mit Sichtweiten z. T. unter fünf Metern die Sicht der Verkehrsteilnehmer erheblich behindert.

Der genaue Hergang eines Verkehrsunfalls auf dem Messeschnellweg ist noch Gegenstand von Ermittlungen. Aktuell geht die Polizei davon aus, dass der Fahrer eines VW Golf auf der linken Spur unterwegs war. Er erkannte den vor ihm befindlichen Opel Astra und stoppte sein Fahrzeug. Auf der rechten Spur näherte sich ein Seat, der aus ungeklärter Ursache unvermittelt auf die linke Spur steuerte und den Golf touchierte, der daraufhin auf den Opel Astra aufgeschoben wurden.

Im Anschluss näherte sich ein Hyundai der Unfallstelle, erkannte den auf der rechten Spur zum Stehen gekommenen Seat spät, versuchte, nach links auszuweichen und prallte ebenfalls auf den Golf. Zuletzt steuerte die Besatzung eines Rettungswagens auf die Fahrzeuge zu und fuhr auf den Hyundai auf.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurden bei dem Verkehrsunfall die Beifahrerin im Seat (19) sowie der Fahrer (23) des Hyundai schwer verletzt. Sieben weitere Menschen erlitten leichte Verletzungen.

Zeitgleich ereignete sich auf dem Südschnellweg zwischen den Anschlussstellen Anderten und Brabeckstraße ebenfalls ein Verkehrsunfall, an dem fünf Autos (Fiat, Hyundai, Mitsubishi, Smart, Renault) beteiligt waren. Der Unfallhergang ist noch Gegenstand von Ermittlungen. Die beteiligten Autos wurden sichergestellt. Insgesamt wurden acht Insassen leicht verletzt. Schätzungen der Polizei zufolge entstand ein Sachschaden in Höhe von 50.000 Euro. Zum Zeitpunkt des Verkehrsunfalls herrschte ebenfalls dichter Nebel. /ahm

