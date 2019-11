Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Einbruch in Einfamilienhaus in Lemwerder +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Unbekannte Täter verübten am Donnerstag, 28. November 2019, in der Zeit von 15:50 Uhr bis 17:30 Uhr, einen Einbruch in ein Einfamilienhaus im Mellumring in Lemwerder.

Sie verschafften sich durch Aufhebeln einer Terrassentür Zutritt zum Wohnhaus und entwendeten hier Schmuck und Bargeld.

Der Sachschaden wurde auf etwa 3.100 Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Fahrzeuge oder Personen in Tatortnähe beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Brake unter der Telefonnummer 04401/935-0 zu melden (1420339).

