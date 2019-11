Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Fahrradfahrer

Delmenhorst (ots)

Ein 61-jähriger Fahrradfahrer wurde bei einem Verkehrsunfall am gestrigen Tage, 28. November 2019, gegen 16:30 Uhr, leicht verletzt.

Ein 57-Jähriger aus Delmenhorst befuhr mit seinem Pkw die Nordwollestraße in Richtung Stedinger Straße und bog nach rechts in die Lahusenstraße ein. Im Einmündungsbereich übersah er den bevorrechtigten 61-Jährigen aus Delmenhorst, der in diesem Moment die Lahusenstraße mit seinem Fahrrad überquerte.

Durch den Zusammenstoß verletzte sich der Fahrradfahrer leicht. Die Sachschäden waren gering.

Rückfragen bitte an Daniela Seeger

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell