Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Verdächtiger Gegenstand in Tiefgarage

Stuttgart-Möhringen (ots)

Am Dienstag (26.11.2019) gegen 13.45 Uhr bemerkte ein Mitarbeiter eines Einkaufscenters an der Rembrandtstraße einen herrenlosen Koffer in der dazugehörigen Tiefgarage. Nachdem rund 200 Personen die Parkgarage und das Einkaufscenter verlassen hatten und die Polizei den Bereich abgesperrt hatte, konnten die hinzugerufenen Entschärfer den Gegenstand näher untersuchen. Nach kurzer Zeit konnte Entwarnung gegeben werden, da sich herausgestellt hatte, dass der Koffer leer war. Die Sperrung wurde um 14.48 Uhr aufgehoben und der Betrieb konnte wieder aufgenommen werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell