Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Radfahrer prallt auf Pkw

Stuttgart-Rohr (ots)

Ein Schwerverletzter und ein Sachschaden in Höhe von zirka 5.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagmorgen (26.11.2019) gegen 08.10 Uhr in der Steigstraße ereignet hat. Eine 29-jährige Opel-Fahrerin wollte aus ihrer Grundstücksausfahrt rückwärts auf die Steigstraße fahren und übersah hierbei den in Richtung Robert-Koch-Straße fahrenden 36-jährigen Radfahrer. Bei dem anschließenden Zusammenstoß kam der Mann zu Fall, zog sich schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

