Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Wohnungen eingebrochen - Zeugen gesucht -

Stuttgart-Stadtgebiet (ots)

Über das Wochenende (23.11.2019 - 25.11.2019) wurde im Stadtgebiet in mehrere Wohnungen eingebrochen. Die Täter hebelten in Stuttgart-Nord am Albrecht-Dürer-Weg eine Terrassentür auf und durchsuchten anschließend die Räumlichkeiten. Ob etwas gestohlen wurde, kann bislang nicht gesagt werden. In Stuttgart-Vaihingen hebelten Unbekannte an der Germanenstraße ein Fenster auf, durchsuchten das Gebäudeinnere und stahlen anschließend Bargeld in Höhe von mehreren Tausend Euro. An der Stöckachstraße in Stuttgart-Ost hebelten die Täter ebenfalls eine Terrassentür auf und durchsuchten sämtliche Wohnräume. Hierbei erbeuteten sie Schmuck und Bargeld in Höhe von mehreren Tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell