Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: POL-PDNR: Pressemitteilung vom 05.04.-07.04.2019 1. Diebstahl von Radkappen, 2. Nötigung durch Verkehrsteilnehmer unter Beteiligung von Reitern, 3.Verkehrsunfall mit Personenschaden

Linz am Rhein (ots)

1. Diebstahl von BMW Radkappen in Bad Hönningen

In der Nacht vom 05.04. auf den 06.04.2019 wurden auf der Hauptstraße in Bad Hönningen an einem PKW vier Radkappen der Marke BMW entwendet. Weitere Hinweise liegen zum jetzigen Zeitpunkt nicht vor. Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Linz.

2. Nötigung in St. Katharinen

Am 06.04.2019 gegen 10:15 Uhr kam es auf einem landwirtschaftlichen Weg zwischen den Ortsteilen Notscheid und Homscheid zur einer Nötigung unter Beteiligung von drei Reitern. Ein PKW mit Kölner Kennzeichen kam so dicht an die Reiter herangefahren und hupte durchgehend. Durch das permanente Hupen wurden die Tiere so aufgeschreckt, dass eine Reiterin fast herunter fiel. Auch nachdem die Reiter den Weg frei machten, meinte der PKW Fahrer durchgehend weiter hupen zu müssen. Das Kennzeichen wurde von der Polizei überprüft. Weitere Ermittlungen werden noch durchgeführt.

3. Verkehrsunfall mit Personenschaden in Linz

Am 06.04.2019 gegen 17:20 Uhr kam es auf der Matinusstraße / Altenbachstraße in Linz zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und Radfahrer. Der Radfahrer befuhr mit seinem E-Bike und einem Kinderanhänger die Altenbachstraße. Auf dem Gepäckträger des Rades befand sich noch ein Kindersitz, auf dem ordnungsgemäß der dreijährige Sohn mit Fahrradhelm saß. Der Radfahrer selber trug keinen Fahrradhelm. An der Kreuzung Matinusstraße /Altenbachstraße kam es schließlich zu der Kollision zwischen dem PKW und Radfahrer, wobei der PKW Fahrer die Kurve schnitt und der Radfahrer frontal gegen den PKW prallte. Der Radfahrer und sein dreijähriger Sohn wurden durch den Rettungsdienst zur Untersuchung in Krankenhäuser nach Neuwied verbracht. Zum Glück konnten beide nach kurzer Behandlung wieder entlassen werden. Die Polizei rät nochmals jedem Radfahrer einen Fahrradhelm zu tragen, um Folgeschäden am Kopfbereich zu minimieren.

