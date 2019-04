Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemitteilung der PI Betzdorf vom 06.04.2019

PI Betzdorf (ots)

Konsequentes Vorgehen gegen Schrottsammler Kirchen/Derschen/Betzdorf Am 06.04.19 gegen 14.00 h wurde der PI Betzdorf im Bereich Kirchen ein Schrotthändler gemeldet, welcher erst einige Zeit später in Derschen kontrolliert werden konnte. Hierbei wurde festgestellt, dass der Fahrer wie auch das Fahrzeug mehrfach diesbezüglich in Erscheinung getreten waren und auch diesmal reichlich Schrott illegal gesammelt wurde. Aufgrund dessen wurden das gesammelte Metall, Bargeld aus einem Verkaufserlös und das Fahrzeug, ein weißer Sprinter, zwecks Einziehung sichergestellt. Außerdem muss der Fahrer mit mehreren Anzeigen rechnen. Als dieser, der ja nun keinen fahrbaren Untersatz mehr hatte, von einem Familienangehörigen in Betzdorf abgeholt wurde, war schnell klar, dass auch der Verwandte als illegaler Schrottsammler unterwegs war. Kurzerhand wurde auch hier der Schrott einkassiert und angedroht, dass bei erneutem Auffallen dieser ebenfalls zu Fuß den hiesigen Bereich verlassen wird. Anzeigen folgen auch in diesem Fall. Es wurden beiden Personen Platzverweise erteilt.

Ladendieb festgenommen Daaden Am 05.04.2019, 17.35 h, wurde im Norma-Markt in Daaden ein 20-jähriger Ladendieb auf frischer Tat ertappt und festgehalten. Er konnte der Polizei übergeben werden. Der Täter, ein amtsbekannter Mann, hatte eine Dose eines Energydrinks mitgehen lassen. Jetzt folgt eine weitere Strafanzeige.

Kennzeichendiebstahl Betzdorf In der Zeit von 16.03.19 bis 03.04.19 wurden von einem in der Tiefgarage des Expert-Marktes in der Wilhelmstraße abgestellten Renault beide amtlichen Kennzeichen AK-Y 918 von bislang unbekannten Tätern entwendet. Hinweise bitte an die Polizei Betzdorf unter 02741/926-0.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf

PHK Moog

Telefon: 02741-926-0



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell