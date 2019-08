Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebe beim Geldabheben gestört?

Kaiserslautern (ots)

Ein 36-Jähriger hat am Montag gegen 23 Uhr zwei Männer vor einer Bankfiliale in der Rummelstraße beobachtet, als sie einen Geldbeutel durchwühlten. Der Zeuge vermutete, dass es sich um Diebe handeln könnte, die ihre Beute nach Verwertbarem durchsuchten. Als der 36-Jährige die Männer ansprach, warfen sie die Geldbörse weg und rannten davon. Der Zeuge nahm den Geldbeutel an sich und informierte die Polizei. Möglicherweise stammt die Börse aus einer Straftat. Was die Männer mit dem Portemonnaie vor hatten ist nicht geklärt. Wollten sie versuchen mit der EC-Karte aus dem Geldbeutel am Bankautomaten Geld abzuheben? Die Ermittlungen dauern an. Laut Zeuge sind die beiden Männer 18 bis 20 Jahre alt, schlank und etwa 1,60 bis 1,70 Meter groß. Einer der Männer trug eine schwarze Jacke und einen gelben Schal, vermutlich ein Fan-Schal des Ballspielvereins Borussia 09 e. V. (BVB). Der andere war mit einer blauen Jacke bekleidet und trug einen roten Schal. Beide Personen hatten sich mit den Schals vermummt. Zeugen, die Hinweise zu den Männern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

