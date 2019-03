Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfallflucht

Winnweiler (Donnersbergkreis) (ots)

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte im Zeitraum von Donnerstagnachmittag bis Freitagmorgen in der Alsenzstraße zwei geparkte Fahrzeuge und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Unfallverursacher fuhr augenscheinlich mit seinem Fahrzeug von hinten auf einen grauen Peugeot 107 mit KL-Kennzeichen auf, so dass dieser auf einen davor geparkten weißen Hyundai i30 mit ROK-Kennzeichen geschoben wurde. An beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

Hinweise zur Klärung der Verkehrsunfallflucht werden unter der Telefonnummer 06361 / 917-0 an die Polizeiinspektion Rockenhausen erbeten.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Kaiserslautern



Telefon: 0631 369-1080

www.polizei.rlp.de/pd.kaiserslautern



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell