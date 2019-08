Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Gegen Auto getreten

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht zum Montag hat ein 20-Jähriger in der Richard-Wagner-Straße ein Auto mutmaßlich beschädigt. Laut Zeugen trat der Mann gegen 1 Uhr aus dem Hof eines Wohnanwesens heraus und unvermittelt gegen ein am Straßenrand parkendes Auto. Er war in Begleitung einer Person, die ihn von weiteren Tritten gegen den Wagen abhielt. Dann gingen beide in Richtung Innenstadt. Die Zeugen beobachteten das Duo und alarmierten die Polizei. Fahndungsmaßnahmen der Beamten waren zunächst jedoch erfolglos. Die beiden Männer konnten nicht ausfindig gemacht werden.

Wenig später meldete sich ein Anrufer bei der Polizei und teilte mit, dass er von einem Mann belästigt und attackiert werde. Wie sich herausstellte handelte es sich bei dem Mann um den 20-Jährigen. Er war mit seinem Begleiter in Streit geraten. Die Polizei schlichtete und das Duo ging getrennte Wege. Gegen den 20-Jährigen wird jetzt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung ermittelt. |erf

