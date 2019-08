Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Schlafenden bestohlen

Kaiserslautern (ots)

Nach einer durchzechten Nacht legte sich am frühen Sonntagmorgen ein 33-Jähriger am Rathaus auf eine Parkbank und schlief ein. Unbekannte bestahlen den Schlafenden. Als der Mann nach rund vier Stunden wieder aufwachte, musste er feststellen, dass sein Handy und sein Geldbeutel fehlten. Die Diebe hatten sich das Smartphone, Ausweispapiere, Bankkarte und Bargeld unter den Nagel gerissen. Den Diebstahl hatte der Schlafende nicht bemerkt. Er erstattete am Vormittag Anzeige bei der Polizei. |erf

