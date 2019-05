Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 230519-490: Erfolgloser Einbruch

Gummersbach (ots)

Ohne Beute blieben Kriminelle, die in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (22.Mai) versuchten, in ein ehemaliges Schulgebäude in der Berlitzstraße in Gummersbach-Strombach einzubrechen. Im Tatzeitraum zwischen 17:45 Uhr am Dienstag und 8:20 Uhr am Mittwochmorgen hebelten sie die Seiteneingangstür zum Speiseraum der ehemaligen Hauptschule auf. Dabei lösten sie den Alarm aus. Die Täter verließen den Tatort ohne Beute.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter 02261 81990.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Monika Treutler

Telefon: 02261 8199 652

E-Mail: monika.treutler@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell