POL-GM: 220519-486: Einbruch in Supermarkt - Zigaretten im Visier

Auf Tabakwaren hatten es Einbrecher abgesehen, die in der vergangenen Nacht (22. Mai) in einen Supermarkt in der Gelpestraße in Gummersbach-Peisel eingebrochen sind. Die Täter zerstörten gewaltsam die Seitenscheibe der Eingangstür und gelangten so in den Verkaufsraum. Hier hatten sie es auf Zigaretten abgesehen, die sie aus dem Regal im Kassenbereich nahmen. Anwohner wurden um 4:45 Uhr durch den Lärm beim Einschlagen der Scheibe und den dadurch ausgelösten akustischen Alarm aufmerksam. Eine Zeugin beobachtete eine Person, die mit einer Sporttasche aus dem Supermarkt kam und in Richtung des angrenzenden Waldstücks lief. Die Person trug blaue Jeans und eine dunkle Kapuzenjacke, wobei die Kapuze über den Kopf gezogen war.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter 02261 81990.

