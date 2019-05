Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 220519-485: Zigaretten und Bargeld erbeutet

Hückeswagen (ots)

In Hückeswagen-Wiehagen haben Unbekannte einen Zigarettenautomaten aufgebrochen und daraus Bargeld und Zigaretten gestohlen. Im Tatzeitraum zwischen 16 Uhr am Sonntag und 9:40 Uhr am Dienstag (21. Mai) öffneten die Täter gewaltsam einen Zigarettenautomaten in der Industriestraße. Unweit von dem Automaten haben Kriminelle im gleichen Tatzeitraum versucht, in das Gebäude einer Waschstraße zu gelangen. Die versuchten drei Eingangstüren aufzuhebeln, hatten allerdings keinen Erfolg.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter 02261 81990.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Monika Treutler

Telefon: 02261 8199 652

E-Mail: monika.treutler@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell