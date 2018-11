POL-VIE: Tönisvorst-St. Tönis: Blitzeinbruch in Spielhalle - Täter flüchten mit weißem VW Transporter

Tönisvorst-St. Tönis (ots) - In der Nacht zu Dienstag, gegen 02.20 Uhr, brachen vier bisher unbekannte Täter in eine Spielhalle auf der Straße 'Höhenhöfe' in St. Tönis ein. Die vermummten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zur Spielhalle und stahlen einen Automaten, den sie mit einem weißen Transporter wegschafften. Es entstand erheblicher Sachschaden. Zur Höhe des erbeuteten Geldes gibt es noch keine Angaben. Bei dem benutzen Fahrzeug handelt es sich um einen weißen VW T6 - Transporter mit Münchener Kennzeichen. Die Einbrecher flüchteten in unbekannte Richtung. Die Kripo fragt: Wer hat in der Nacht zu Dienstag im Bereich Tönisvorst möglicherweise einen weißen VW Transporter beobachtet und kann Hinweise zum Kennzeichen und Insassen geben? Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 2 in Dülken über die Rufnummer 02162/377-0 oder per mail an poststelle.viersen@polizei.nrw.de /wg (1619)

