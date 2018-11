POL-VIE: Tönisvorst-Vorst: Pkw Brand in Vorst - Polizei geht von Brandstiftung aus

Tönisvorst-Vorst (ots) - In der Nacht zum 08.11.2018 brannten im Bereich der Lisztstraße/Beethovenstraße ein Pkw und ein Wohnmobil. Auch ein angrenzendes Gebäude wurde beschädigt. Wir berichteten in der Meldung 1549. Der von den Brandermittlern hinzugezogene Sachverständige schloss nach seinen bisherigen Untersuchungen einen technischen Defekt aus. Er geht vielmehr davon aus, dass der Brand höchstwahrscheinlich gelegt wurde. Es ist zu vermuten, dass der Brand an einem der Fahrzeuge entstand und dann auf das zweite Fahrzeug übergriff. /wg (1618)

