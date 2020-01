Polizeidirektion Hannover

POL-H: Alt-Laatzen: Feuerwerkskörper verursacht Wohnungsbrand

Hannover (ots)

Brandermittler der Polizei Hannover haben gestern, 02.01.2020, ein Wohnhaus an der Alten Rathausstraße in Alt Laatzen begutachtet. Dort hat es an Neujahr im fünften Obergeschoss gebrannt. Ursache dafür ist ein Feuerwerkskörper.

Nach derzeitigen Erkenntnissen war das Feuer kurz nach Mitternacht ausgebrochen. Gegen 00:15 Uhr waren Polizei und Feuerwehr alarmiert worden. Menschen wurden nicht verletzt.

Experten des Fachkommissariats für Brandermittlungen haben das betroffene Gebäude gestern begutachtet. Sie kommen zu dem Ergebnis, dass ein Feuerwerkskörper den Brand verursacht hat. Die Flammen griffen vom Balkon auf die Wohnung über. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf 50.000 Euro. Das Appartement ist nicht mehr bewohnbar. /ahm, mr

