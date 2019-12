Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Marklohe-Unfallflucht auf Kundenparkplatz

Nienburg (ots)

(BER)Am Freitagmorgen, 22.11.2019, parkte die Mitarbeiterin eines Gesundheitsunternehmens in der Hoyaer Straße ihren Audi auf einem dazu gehörenden Parkplatz. Im Laufe des Tages musste ein anderer Pkw-Fahrer ihr Fahrzeug am Heck beschädigt haben. Die Polizei hat Spuren gesichert, die möglicherweise auf ein hellblaues Verursacherfahrzeug hinweisen. Die Geschädigte hatte bis jetzt gehofft, dass sich ein Verursacher noch in der Praxis melden würde. Nachdem das nicht geschehen war, erstattete sie Anzeige wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle. Der Schaden wird auf ca. 2.000 EUR geschätzt. Hinweise auf den möglichen Unfallflüchtigen bitte an die Polizei in Marklohe, Tel.: 05021/961980.

