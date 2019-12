Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Diebstahl aus Geschäftsräumen in Lauenau, Zeugenaufruf

PK Bad Nenndorf (ots)

Am Dienstag, den 03.12.19, gegen 09:00 Uhr, kam es in Lauenau in einer Bäckerei an der Coppenbrügger Landstraße zu einem Diebstahl aus den Geschäfts-/Wohnräumen. Eine männliche Person verschaffte sich Zutritt zum Nebeneingang der Geschäftsräume Bäckerei. Anschließend gelangte er in die Wohnung der Eigentümer und entwendete dort die Einnahmen des Vortages. Im Treppenhaus begegnete der Täter dem Eigentümer, welchem er zu verstehen gab, dass er was zu trinken möchte. Der Eigentümer verwies ihn dann des Hauses und bemerkte erst später den Diebstahl. Der Täter wird wie folgt beschrieben: - Ca. 180 cm groß - Ca. 20 bis 25 Jahre - Schmächtige Statur - Dunkle Haare - Südländisches Erscheinungsbild - Schwarze Jeans - Schwarze Jacke - Basecap Die Polizei in Bad Nenndorf bittet um Zeugenhinweise zu diesem Vorfall, die die Person im Ortskern Lauenau gesehen haben und Hinweise auf zu seiner Identität geben können. Hinweise bitte an: Polizei Bad Nenndorf, 05723-9461-0

