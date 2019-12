Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg-Polizei nimmt Drogendealer fest

Nienburg (ots)

(BER)Am Dienstagabend, 03.12.2019 klickten bei einem 47-jährigen Nienburger die Handfesseln. Gegen den Mann war ein Haftbefehl ausgestellt worden, weil er in mehreren Fällen des Handelns mit Heroin in nicht geringen Mengen sowie mit anderen verbotenen Betäubungsmitteln verdächtig war. Aufgrund der vorangegangenen Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft wurde von einem Amtsgericht ein Haftbefehl auf Untersuchungshaft ausgestellt, der am Dienstagabend vollstreckt wurde. Nach der Festnahme, bei der der Tatverdächtige keinen Widerstand leistete, wird er am Mittwochnachmittag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser entscheidet dann, ob der Haftbefehl mit einer Unterbringung in einer Haftanstalt endet.

