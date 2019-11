Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Brand im Dachgeschoss

Ludwigsburg (ots)

Aus ungeklärter Ursache ist am Donnerstagabend gegen 20.20 Uhr in der Zwischendecke zum Dachgeschoss eines Reihenhauses in der Halde ein Brand ausgebrochen. Nachbarn bemerkten aufsteigenden Rauch aus dem Dach des aufgrund von Umbauarbeiten derzeit nicht bewohnten Gebäudes und alarmierten die Feuerwehr. Die Feuerwehr Sindelfingen war mit 46 Einsatzkräften und 10 Fahrzeugen vor Ort. Unter Atemschutz und dem Einsatz von Motorsägen öffneten die Feuerwehrleute die Zwischendecke, löschten den Brand innerhalb kurzer Zeit und konnten so ein weiteres Ausbreiten verhindern. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro. Neben der Feuerwehr waren DRK Ortsverein und Rettungsdienst mit zehn Einsatzkräften am Brandort.

