POL-LB: Autodiebstahl in Holzgerlingen; Sachbeschädigung in Herrenberg

Holzgerlingen: BMW gestohlen

Bislang unbekannte Täter hatten es zwischen Mittwoch 17.30 Uhr und Donnerstag 09.00 Uhr in der Bebelsbergstraße in Holzgerlingen auf zwei nebeneinanderliegende Gebrauchtwagenhändler abgesehen. Auf noch ungeklärte Art und Weise öffneten die Unbekannten jeweils ein verschlossenes Zauntor und gelangten so auf die Verkaufsplätze. Von dem Gelände eines der beiden Gebrauchtwagenhändlers entwendeten die Eindringlinge auf noch unbekannte Weise einen schwarzen BMW 535 d. Der Gebrauchtwagen ist nicht zugelassen und hat einen Wert von etwa 5.700 Euro. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des BMW geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Holzgerlingen, Tel. 07031 41604-0, in Verbindung zu setzen.

Herrenberg: Farbschmierereien in Tiefgarage

In der Nacht zum Donnerstag haben bislang unbekannte Täter in der Seestraße in Herrenberg ihr Unwesen getrieben. In der Tiefgarage eines Supermarktes hinterließen die Unbekannten auf drei Ebenen verschiedene Schriftzüge. Es wurde ein Parkautomat, Werbetafeln und die Aufzüge von innen mit schwarzer sowie weißer Farbe bemalt. Darüber hinaus beschmierten sie eine Außentür und eine Rolltreppe. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 500 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032 2708-0, entgegen.

