Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bonndorf: Zeugensuche nach Unfallflucht in der Martinstraße

Freiburg (ots)

Am Montagmittag, 11.11.2019, ist eine Unfallflucht in Bonndorf passiert. Zwischen 15:00 Uhr und 16:00 Uhr wurde ein am Straßenrand der Martinstraße geparkter VW Lupo beschädigt. Ein unbekannter Fahrzeugführer muss beim Vorbeifahren den VW gestreift haben. Dabei wurde ein Schaden am VW in Höhe von mehreren hundert Euro verursacht. Wer den Unfall beobachtet hat und Hinweise zum Verursacher geben kann, soll sich bitte beim Polizeiposten Bonndorf, Tel. 07703 9325-0, melden.

