Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Murg: Sachbeschädigungen durch Graffiti - vermutlich immer derselbe Tatverdächtige am Werk - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

In den letzten Wochen hat ein Unbekannter in Murg mehrere Gebäude durch Graffitis mutwillig beschädigt. Der dadurch entstandene Sachschaden liegt bei mehreren tausend Euro. Zuletzt war die Murgtalhalle betroffen. Die Tatzeit lag in diesem Fall zwischen Samstag, 09.11.2019, und Montag, 11.11.2019. Davor wurden bereits Gebäude im Bahnhofsbereich und die Schule beschmiert. Die Polizei geht davon aus, dass die Taten durch denselben Täter begangen wurden. Der Polizeiposten Laufenburg nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 07763 9288-0 entgegen.

