Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Auto kollidiert mit Fahrrad - Junge wird leicht verletzt

Freiburg (ots)

Leicht verletzt wurde ein 13 Jahre alter Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstag, 12.11.2019, in Bad Säckingen. Eine 29 Jahre alte Audi-Fahrerin war gegen 13:10 Uhr aus dem Wohngebiet Breite auf die B 34 eingefahren. Beim Queren des dortigen Fahrradweges war sie mit dem Fahrradfahrer zusammengestoßen, der diesen in entgegengesetzter Fahrtrichtung befahren hatte. Der Junge verletzte sich leicht am Bein. Die Hinzuziehung des Rettungsdienstes war nicht erforderlich. Die Schadenshöhe liegt bei mehreren hundert Euro.

