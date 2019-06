Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Mysteriöser Geld Fund auf der Straße - Verlierer hat sich bei Polizei gemeldet

Ludwigshafen (ots)

Heute, am 06.06.2019, meldete sich bei der Polizeiwache Oggersheim der Verlierer der 50 Euro Scheine, die gestern, am 05.06.2019 auf der Wormser Straße gefunden wurden (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/4289737 ). Der 76-Jährige hatte bei der Bank 1.000 Euro abgehoben in 50 Euro Scheinen. Diese steckte er in seine Jackentasche und fuhr mit dem Fahrrad über die Wormser Straße nach Hause. Dabei verlor er das Geld.

Die Polizei sucht nun weiterhin die Personen, die das Geld auf der Straße eingesammelt haben bzw. Zeugen, die etwas über die Geldeinsammler sagen können.

Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

