Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Täterfestnahme nach Einbruchsversuch - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft Frankenthal/Pfalz und Polizeipräsidium Rheinpfalz

Speyer (ots)

Bereits am 31.05.2019, gegen 10:27 Uhr, hatten ein 34-Jähriger und ein 32-Jähriger versucht, in ein Haus in der Burgstraße einzubrechen. Es war ihnen allerdings nicht gelungen, die Eingangstür aufzuhebeln.

Der Sohn des Hauseigentümers, der sich zu diesem Zeitpunkt im Wohnanwesen befand, konnte die beiden Beschuldigten dabei beobachten, wie sie sich im Anschluss fußläufig entfernten.

Während die Kriminalpolizei den Sachverhalt aufnahm, fuhr ein Auto am Haus vorbei, in dem der Sohn die beiden Täter eindeutig identifizieren konnte. Nach kurzer Verfolgung wurde das Fahrzeug angehalten. Die Insassen wurden kontrolliert.

Die beiden Männer wurden vorläufig festgenommen und noch am Samstag, 01.06.2019, dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal jeweils Haftbefehle wegen Fluchtgefahr.

An der Haustür entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro.

