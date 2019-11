Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zell im Wiesental: Auto zerkratzt - 1500 Euro Sachschaden - Polizei sucht Zeugen!

Seinen BMW stellte am Dienstag, 12.11.2019, um 09.00 Uhr, ein 59 Jahre alter Mann in der Scheffelstraße gegenüber der Gerhard-Jung-Schule ab. Als er um 13.00 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, war ein Kratzer im Lack, der fast über die gesamte Fahrzeuglänge der Fahrerseite ging. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1500 Euro. Der Polizeiposten Oberes Wiesental (07673/8890) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zum Verursacher des Kratzers machen können, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

