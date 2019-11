POL-FR: Winden und Waldkirch: Zwei Unfälle gleichzeitig

Polizeipräsidium Freiburg

Am späten Montagnachmittag wurden genau zur selben Zeit zwei Verkehrsunfälle im Zuständigkeitsbereich der Waldkircher Polizei verursacht. In Winden wollte um 17:05 Uhr ein Autofahrer mit seinem Kombi von der Oberdorfstraße aus in die Hauptstraße einbiegen. Hierbei übersah er einen von links kommenden Wagen. Es kam zum Zusammenstoß und blieb glücklicherweise beim Sachschaden, der allerdings etwa auf 10.000 Euro beziffert werden kann. Beim zweiten Unfall, der ebenfalls um 17:05 Uhr verursacht wurde, blieb es leider nicht beim Sachschaden. In Waldkirch verließ ein Autofahrer an der Anschlussstelle Waldkirch Post die B294. Ihm entgegen kam ein Autofahrer, der seinerseits nach links in Richtung Kandel abbiegen wollte. Beim Zusammenstoß der beiden Autos verletzte sich eine Mitfahrerin, so dass sie ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Den Sachschaden schätzt die Polizei hier auf etwa 6.500 Euro. Die Ermittlungen zu beiden Fällen dauern noch an.

